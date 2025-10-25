صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈ اسکولز سندیلیانوالی کیمپس میں طلباء کا مفت طبی معائنہ

  • فیصل آباد
الائیڈ اسکولز سندیلیانوالی کیمپس میں طلباء کا مفت طبی معائنہ

سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر )الائیڈ اسکولز سندیلیانوالی کیمپس میں طلباء کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ایک مفت طبی معائنہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 اس موقع پر سابق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بالک علی نے طلباء کا مفت چیک اپ کیا اور انہیں صحت مند زندگی کے لیے مفید مشورے دیے ۔ ڈاکٹر بالک علی نے بچوں کی جسمانی صحت کا تفصیلی جائزہ لیا اور والدین و اساتذہ کو بچوں کی غذائیت اور صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔انہوں نے زور دیا کہ باقاعدہ طبی معائنہ اور صحت مند طرزِ زندگی بچوں کی تعلیمی و جسمانی ترقی کے لیے ناگزیر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

محکمہ اطلاعات کے دستاویزی سمیت چار فلمی منصوبے مکمل

گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں 11سال سے ناکارہ مشین کارآمد بنادی گئی

مختلف برانڈز کے 3ہزار 650 غیر ملکی استعمال شدہ ٹائر برآمد

شہری 8لاکھ ڈالرکی ڈیجیٹل کرنسی سے محروم

مالکوں کو کروڑوں کا چونا لگانے والا گھریلو ملازم گرفتار

ایئرپورٹ خودکش حملہ ، مفرور دہشتگردوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن