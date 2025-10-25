الائیڈ اسکولز سندیلیانوالی کیمپس میں طلباء کا مفت طبی معائنہ
سندیلیانوالی (سٹی رپورٹر )الائیڈ اسکولز سندیلیانوالی کیمپس میں طلباء کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے ایک مفت طبی معائنہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
اس موقع پر سابق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بالک علی نے طلباء کا مفت چیک اپ کیا اور انہیں صحت مند زندگی کے لیے مفید مشورے دیے ۔ ڈاکٹر بالک علی نے بچوں کی جسمانی صحت کا تفصیلی جائزہ لیا اور والدین و اساتذہ کو بچوں کی غذائیت اور صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔انہوں نے زور دیا کہ باقاعدہ طبی معائنہ اور صحت مند طرزِ زندگی بچوں کی تعلیمی و جسمانی ترقی کے لیے ناگزیر ہے ۔