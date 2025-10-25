تاندلیانوالہ میں چکن فروشوں کی من مانی، عوام کو پریشانی
چکن 100 سے 150 روپے فی کلو زائد قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے
تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا )تاندلیانوالہ میں چکن فروشوں کی من مانی نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے پریشان عوام کو اب چکن فروشوں نے بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے ۔ عوامی حلقوں کے مطابق دوسرے شہروں کی نسبت تاندلیانوالہ میں چکن 100 سے 150 روپے فی کلو زائد قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے ۔خریداروں کے اعتراض پر دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں مال مہنگا ملتا ہے ، لہٰذا وہ بھی مہنگا بیچنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کے مطابق کئی دکاندار کلو کے حساب سے رقم وصول کر کے صرف 900 گرام تک گوشت فراہم کر رہے ہیں جبکہ نرخ نامے بھی اپنی مرضی سے طے کیے جا رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی کارروائیاں صرف دکھاوے تک محدود ہیں