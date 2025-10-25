صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ میں چکن فروشوں کی من مانی، عوام کو پریشانی

  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ میں چکن فروشوں کی من مانی، عوام کو پریشانی

چکن 100 سے 150 روپے فی کلو زائد قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے

تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا )تاندلیانوالہ میں چکن فروشوں کی من مانی نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے پریشان عوام کو اب چکن فروشوں نے بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے ۔ عوامی حلقوں کے مطابق دوسرے شہروں کی نسبت تاندلیانوالہ میں چکن 100 سے 150 روپے فی کلو زائد قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے ۔خریداروں کے اعتراض پر دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں مال مہنگا ملتا ہے ، لہٰذا وہ بھی مہنگا بیچنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں کے مطابق کئی دکاندار کلو کے حساب سے رقم وصول کر کے صرف 900 گرام تک گوشت فراہم کر رہے ہیں جبکہ نرخ نامے بھی اپنی مرضی سے طے کیے جا رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی کارروائیاں صرف دکھاوے تک محدود ہیں 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ضلع کچہری میں692ملین لاگت سے تعمیر پارکنگ پلازہ فعال

گورنمنٹ سمرا پبلک سکول میں انصاف و مساوات پر پروگرام

تاجر برادری کے حقوق کا تحفظ کیا جائے ، خواجہ محمد شفیق

ایڈوائزر محتسب پنجاب کا کوٹ ادو کالج و میونسپل کمیٹی کا دورہ

زیادہ گندم اگاؤ مہم کو کامیاب بنایا جائے :عمرانہ توقیر

دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں بند، لاکھوں روپے جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن