ناجائز منافع خوری کیخلاف کارروائیاں،دکانداروں کو جر مانے

  • فیصل آباد
ناجائز منافع خوری کیخلاف کارروائیاں،دکانداروں کو جر مانے

چیف آفیسر محسن مظہر نے کارروائی کی ، نرخ نامے کے مطابق فروخت کی ہدایت

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب کی خصوصی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر کی زیر نگرانی اشیائے خوردونوش اور گوشت حکومتی نرخوں پر عوام تک پہنچانے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔چیف آفیسر محسن مظہر نے 240 موڑ اور گردونواح میں اچانک دورے کیے ، جہاں مہنگے داموں گوشت فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ متعدد دکانداروں کو جرمانے کیے گئے اور آئندہ نرخ نامے کے مطابق فروخت یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔محسن مظہر نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ، ناجائز منافع خوری یا اوورچارجنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایسے عناصر کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ عوام کو اشیائے خوردونوش مقررہ نرخوں پر دستیاب ہوں۔

 

