مہنگائی کا جن بے قابو ،ٹماٹر500 روپے سے بھی آ گے نکل گیا
پینسرہ میں مہنگائی نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا، بیروزگاری میں اضافہ ،حکومت پر تنقید
پینسرہ (نمائندہ دنیا )بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شہری پنجاب حکومت کے خلاف پھٹ پڑے ۔ شہریوں نے روزنامہ دنیا سے گفتگو میں کہا کہ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اور حکومت اشیائے ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے ۔شہریوں کے مطابق سبزی منڈی میں کسی چیز کی قیمت سرکاری ریٹ پر دستیاب نہیں، ٹماٹر پانچ سو روپے فی کلو سے زائد اور چینی دو سو روپے سے اوپر فروخت ہو رہی ہے ۔ دوکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگی چینی خرید کر سستے داموں فروخت کرنا ممکن نہیں۔شہریوں نے بتایا کہ بڑا گوشت 1200 سے 1400 روپے فی کلو جبکہ چھوٹا گوشت 2600 سے 2700 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے ۔ آٹے کی فی کلو قیمت 100 سے 110 روپے تک جا پہنچی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگر حکومتی بیانات پر یقین کریں تو معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے ، سٹاک ایکسچینج ریکارڈ قائم کر رہی ہے ، مگر عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ سینکڑوں فیکٹریاں بند اور مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں۔شہریوں نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس سے مطالبہ کیا کہ وہ نیو سبزی منڈی اور دیگر بازاروں میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے مؤثر اقدامات کریں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔