بسنت خونی کھیل ، مستقل پابندی رکھی جائے :حافظ ثاقب سرور ساقی
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )مرکزی جمعیت اہلحدیث سنٹرل پنجاب کے نائب تبلیغ و امیر ضلع جھنگ حافظ ثاقب سرور ساقی، اہلحدیث یوتھ فورس کے صدر حافظ شاہد ندیم، ناظم مولانا طاہر خان سلفی اور۔۔۔
جنرل سیکرٹری انجمن تاجران کوٹ روڈ جھنگ شیخ شاہد اقبال نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بسنت ایک خونی کھیل ہے ، اس پر مستقل پابندی برقرار رکھی جائے ۔انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے بسنت کی اجازت دی تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابلِ مذمت فیصلہ ہوگا، جس پر نظرثانی کی ضرورت ہے ۔