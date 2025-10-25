کمشنر کپ شطرنج چیمپئن شپ، 180 کھلاڑیوں کی شرکت
ویمن کیٹگری میں میڈم فریحہ اول ،انڈر 15 کیٹگری میں سیف الرحمن اور عباد اول چس کے مایہ ناز کھلاڑی ارشد علی نے کمشنر کپ جیت لیا،کمشنر کی ایسوسی ایشن کو مبارکباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق فیصل آباد ڈویژن میں کھیلوں کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ الفتح اسپورٹس کمپلیکس میں کمشنر کپ چس (شطرنج) چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانِ خصوصی کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور تھے ۔چیمپئن شپ میں ڈویژن بھر سے 180 کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جن میں بچوں، نوجوانوں اور خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ ویمن کیٹگری میں میڈم فریحہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ انڈر 15 کیٹگری میں سیف الرحمن اور عباد نے مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ چس کے مایہ ناز کھلاڑی ارشد علی نے کمشنر کپ جیت لیا۔کمشنر فیصل آباد نے کامیاب چیمپئن شپ کے انعقاد کو سراہتے ہوئے ڈویژنل اسپورٹس ڈیپارٹمنٹ اور چس ایسوسی ایشن کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ دو ماہ میں ڈویژن کے 15 مقامات پر شطرنج کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے ، جبکہ ضلعی سطح پر بھی چیمپئن شپ کے انعقاد کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ اگلے 6 تا 8 ماہ کے دوران ان ڈور اور آؤٹ ڈور کھیلوں کے مقابلوں کا جامع شیڈول تیار کیا گیا ہے ، جبکہ ہفتہ 25 اکتوبر کو دوپہر میاراتھن اور سائیکل ریس بھی منعقد ہوگی۔