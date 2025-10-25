خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نو سر بازوں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے گلستان کالونی میں محمد علی نامی شہری اپنی والدہ کے ہمراہ دوائی لینے کے لئے آیا ہوا تھا۔۔۔
کہ اس دوران نامعلوم نوسر بازوں نے انہیں روک لیا اور خود کو پولیس ملازم ظاہر کرتے ہوئے تلاشی لینے کے بہانے اس سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا اور دھوکہ دہی سے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔