مریم نواز کلینکس ملازمین کو تنخواہوں سے محروم رکھنے کا انکشاف
ٹھیکیداروں نے 25 ہزار میں ڈسپنسر اور لیڈی ہیلتھ ورکر رکھ کر کام چلانا شروع کردیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)مریم نواز ہیلتھ کلینکس پر کام کرنے والے ملازمین کو سرکاری طے شدہ تنخواہیں نہ ملنے کا انکشاف ہوا ہے ۔ ٹھیکیداروں نے کلینکس کو منافع کمانے کا ذریعہ بناتے ہوئے 20 سے 25 ہزار میں ڈسپنسر اور لیڈی ہیلتھ ورکر رکھ کر کام چلانا شروع کردیا۔ شکایت سیل کا عملہ بھی \"سب اچھا ہے \" کی رپورٹ پیش کرنے لگا۔ فیصل آباد میں مریم نواز ہیلتھ کلینکس کے تحت کام کرنیوالے عملے کو سرکاری طے شدہ تنخواہوں سے محروم رکھنے کا انکشاف سامنے آیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق کلینکس کے ٹھیکیداروں نے منصوبے کو منافع کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور متعلقہ افسروں کی چشم پوشی کے باعث عملے کو نہ صرف کم اجرت دی جا رہی ہے بلکہ بعض مقامات پر غیر تربیت یافتہ افراد کو بھی معمولی تنخواہوں پر بھرتی کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق متعدد کلینکس میں ڈسپنسرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو صرف 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ پر رکھا گیا ہے ، حالانکہ حکومت کی جانب سے ان عہدوں کیلئے اس سے کہیں زیادہ تنخواہیں مختص کی گئی ہیں۔ اس کے باوجود ٹھیکیدار ادارے کی اصل ادائیگیاں اپنی جیب میں ڈال کر عملے کو معمولی رقوم دے رہے ہیں۔بعض کلینکس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مستقل حاضری کے باوجود تنخواہیں تاخیر سے ملنے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ صحت فوری طور پر ان کلینکس کے آڈٹ اور عملے کی تنخواہوں کی چھان بین کرائے ۔