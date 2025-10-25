صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کماد کی فی ایکڑ پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کا چوتھا نمبر

  • فیصل آباد
نئی لائن ایس ایل-284 کے استعمال سے شوگر انڈسٹری میں انقلاب برپا ہوگا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)کماد کے زیرِ کاشت رقبہ اور فی ایکڑ پیداوار کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے ۔ شعبہ کماد فیصل آباد کے زرعی سائنسدانوں نے نئی لائن ایس ایل-284 تیار کی ہے جو 2000 من فی ایکڑ سے زائد پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔ڈاکٹر محمد کاشف منیر نے سٹیک ہولڈرز اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئی اقسام کی کاشت سے شوگر انڈسٹری میں انقلاب برپا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ کماد کی منظور شدہ اقسام کی شوگر ریکوری 12.5 سے 12.77 فیصد تک ہے اور صوبہ پنجاب میں 90 فیصد رقبہ پر ادارے کی تیار کردہ اقسام کاشت ہورہی ہیں۔ڈاکٹر اخلاق مدثر اور ڈاکٹر بابر حسین کے مطابق پنجاب میں کماد کی اوسط پیداوار 800 من فی ایکڑ ہے جو عالمی اوسط سے زیادہ ہے ۔ زرعی ماہرین نے کہا کہ 4 فٹ کے فاصلے پر کھلے سیاڑوں میں جدید مشینری کے ساتھ کاشت سے پیداوار اور زمین کی زرخیزی میں اضافہ ممکن ہے ۔ اجلاس میں شوگر ملز کے نمائندگان نے ایس ایل-284 سمیت نئی اقسام کو سراہا اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔

 

