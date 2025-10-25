جھنگ میں مائنڈ سٹیپ آٹزم سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ میں آٹزم سے متاثرہ بچوں کی خصوصی تعلیم و بحالی کے لیے مائنڈ سٹیپ آٹزم سینٹر کا افتتاح ایک پروقار تقریب میں ہوا۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈی پی او جھنگ بلال احمد کیانی تھے۔۔۔
اس موقع پر اکرم بھروانہ، ڈاکٹر محسن مگیانہ، ملک لیاقت علی، رانا زین الکرم، ایس ایچ او امان اللہ، ایکسیئن بلڈنگ، اور دیگر شخصیات موجود تھیں۔ڈی پی او نے خطاب میں کہا کہ آٹزم سے متاثرہ بچے خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، اور یہ ادارہ جھنگ میں شمولیتی تعلیم اور سماجی ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔