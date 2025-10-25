لائسنسی اسلحہ اور دیگر سامان چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)لائسنسی اسلحہ اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقے ویسٹ کینال روڈ پر بلال نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اس کا لائسنسی اسلحہ اور دیگر سامان چوری کرلیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔
