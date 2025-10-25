ہیڈ کانسٹیبل عامر خان تھانہ شورکوٹ سٹی میں محرر تعینات
شورکوٹ(نمائندہ دنیا)ڈی پی او جھنگ (ر) کیپٹن بلال افتخار کیانی نے ہیڈ کانسٹیبل عامر خان کو تھانہ شورکوٹ سٹی میں محرر تعینات کر دیا جنہوں نے چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا علاقہ کے عوامی و سماجی حلقوں اور شہریوں نے ان کی تقرری کا خیر مقدم کیا ہے ۔
