ملزم کو گرفتار کرکے منشیات برآمد کر لی
فیصل آباد)سٹی رپورٹر(ملزم کو گرفتار کرکے منشیات برآمد کرلی گئی۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے ٹوٹیاں والا کھو کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس کی تلاشی کے دوران 1300 گرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کردیا گیا ہے ۔
ملزم کو گرفتار کرکے منشیات برآمد کرلی گئی۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے ٹوٹیاں والا کھو کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو روک کر چیک کیا۔ جس کی تلاشی کے دوران 1300 گرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع کردیا گیا ہے ۔