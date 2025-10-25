خصوصی افراد کیلئے سہولیات ہماری ذمہ داری، کرنل(ر) شہزاد
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹی ٹیوٹ آف ہوم سائنسز کے زیراہتمام سیمینار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب چیریٹی کمیشن کے سی ای او کرنل(ر) شہزاد عامر نے کہا ہے کہ خصوصی افراد کے لیے مساوی سہولیات اور معاون ماحول فراہم کرنا ہماری سماجی ذمہ داری ہے تاکہ ان کی خداداد صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے بہتر مستقبل کا حصول یقینی بنایا جا سکے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے انسٹی ٹیوٹ آف ہوم سائنسز کے زیراہتمام سیمینار بعنوان کوئی بچہ اکیلا نہیں، خصوصی ضروریات کے ساتھ خوشحال پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا کہ ہر بچے کو تعلیم، ترقی اور اظہار کے مساوی مواقع ملنے چاہییں۔ یہ ہر شہری کا اخلاقی اور قومی فریضہ ہے کہ وہ سپیشل افراد کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے ۔فیکلٹی آف فوڈ، نیوٹریشن اینڈ ہوم سائنسز کے ڈین ڈاکٹر عمران پاشا نے زور دیا کہ تعلیمی ادارے خصوصی افراد کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں عوامی سطح پر شعور بیدار کریں۔ ڈاکٹر بینش اسرار نے کہا کہ ادارہ نوجوانوں میں شمولیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور معذور بچوں کو تعلیم و شعور کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہے ۔ڈاکٹر آصف کامران نے خصوصی بچوں کے لیے سازگار اور دوستانہ ماحول پیدا کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آمنہ آفتاب نے خصوصی افراد کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔زن نورین فاؤنڈیشن کی سربراہ قرۃالعین اور کلینیکل سائیکالوجسٹ و اسپیچ اینڈ لینگوئج تھراپسٹ حرا طارق نے خصوصی بچوں میں مہارتوں کی بحالی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔لیکچرار قرۃالعین نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرے کے تمام طبقات کو خصوصی افراد کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے چاہئیں ۔