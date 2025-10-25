لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ منصور آباد کے علاقے چک نمبر 204 رب میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے اور دیگر شہروں کیلئے درد سر بننے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جارہی ہے ۔
