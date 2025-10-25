صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم

  • فیصل آباد
چناب نگر:شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم

مافیا رکشہ سٹینڈز سے روزانہ ہزاروں روپے کمانے لگا، سیاسی پشت پناہی حاصل

چناب نگر(نامہ نگار)شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم نجی مافیا رکشہ سٹینڈز سے روزانہ ہزاروں روپے کمانے لگا۔شہر کے مختلف مقامات پر میں انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم ہوگے جن سے پرائیوٹ مافیا روزانہ کی بنیاد پرغیر قانونی طور پر ہزاروں روپے جگاٹیکس کے نام پرکمانے لگاجس پر شہری تنظیموں کے عہدیداروں کا بتانا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی قائم رکشہ سٹینڈز سے روزانہ ہزاروں روپے پرائیوٹ مافیا کی جانب سے اکٹھے کیے جاتے ہیں جن کا استعمال غیر قانونی اقدامات کے لئے کیا جاتا ہے جبکہ اس مافیا کو مکمل سیاسی پشت پناہی حاصل ہونے کے سبب متعلقہ انتظامیہ کاروائی سے گریزاں ہے ۔ جس پرانہوں نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر حکام سے اپیل کی ہے کہ شہر بھر سے غیر قانونی رکشہ سٹینڈز کا خاتمہ یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

محکمہ اطلاعات کے دستاویزی سمیت چار فلمی منصوبے مکمل

گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں 11سال سے ناکارہ مشین کارآمد بنادی گئی

مختلف برانڈز کے 3ہزار 650 غیر ملکی استعمال شدہ ٹائر برآمد

شہری 8لاکھ ڈالرکی ڈیجیٹل کرنسی سے محروم

مالکوں کو کروڑوں کا چونا لگانے والا گھریلو ملازم گرفتار

ایئرپورٹ خودکش حملہ ، مفرور دہشتگردوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن