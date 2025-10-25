چناب نگر:شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم
مافیا رکشہ سٹینڈز سے روزانہ ہزاروں روپے کمانے لگا، سیاسی پشت پناہی حاصل
چناب نگر(نامہ نگار)شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم نجی مافیا رکشہ سٹینڈز سے روزانہ ہزاروں روپے کمانے لگا۔شہر کے مختلف مقامات پر میں انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث غیر قانونی رکشہ سٹینڈز قائم ہوگے جن سے پرائیوٹ مافیا روزانہ کی بنیاد پرغیر قانونی طور پر ہزاروں روپے جگاٹیکس کے نام پرکمانے لگاجس پر شہری تنظیموں کے عہدیداروں کا بتانا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی قائم رکشہ سٹینڈز سے روزانہ ہزاروں روپے پرائیوٹ مافیا کی جانب سے اکٹھے کیے جاتے ہیں جن کا استعمال غیر قانونی اقدامات کے لئے کیا جاتا ہے جبکہ اس مافیا کو مکمل سیاسی پشت پناہی حاصل ہونے کے سبب متعلقہ انتظامیہ کاروائی سے گریزاں ہے ۔ جس پرانہوں نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر حکام سے اپیل کی ہے کہ شہر بھر سے غیر قانونی رکشہ سٹینڈز کا خاتمہ یقینی بنایا جائے ۔