موجودہ ظلم و ناانصافی کا نظام مزید نہیں چل سکتا:رانا سلطان
جماعت اسلامی عوام اور نوجوانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )صدر پبلک ایڈ کمیٹی جڑانوالہ رانا سلطان محمود خاں نے کہا ہے کہ گزشتہ 78 سالوں سے ملک پر قابض حکمرانوں نے 25 کروڑ عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ موجودہ ظلم و ناانصافی کا نظام مزید نہیں چل سکتا۔ جماعت اسلامی شخصیات کے بت کھڑے کرنے کی سیاست کے بجائے عوام اور نوجوانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ جرنیلوں کے تلوے چاٹ کر اقتدار حاصل کرنے والے نالائق حکمرانوں کا نظام بدلنا ہوگا۔ نوجوانوں کو حقیقی اور تعمیری انقلاب کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے ۔رانا سلطان محمود خاں نے کہا کہ تمام نوجوان 21 تا 23 نومبر کو مینارِ پاکستان لاہور سے شروع ہونے والی تحریک بدل دو نظام میں بھرپور شرکت کریں۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری پبلک ایڈ کمیٹی معاذ مرتضیٰ ایڈووکیٹ، رانا عتیق الرحمن ایڈووکیٹ، رانا عبدالوحید، دیول ایڈووکیٹ، رائے اکرام و دیگر رہنما بھی موجود تھے ۔