شہری کا بجلی کا میٹر چوری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر(شہری کا بجلی کا میٹر چوری کرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے چک نمبر 136 رب کے رہائشی تجمل نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر کے باہر نصب کیا گیا بجلی کا میٹر چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔
