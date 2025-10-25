صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کا بجلی کا میٹر چوری

  • فیصل آباد
شہری کا بجلی کا میٹر چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر(شہری کا بجلی کا میٹر چوری کرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے چک نمبر 136 رب کے رہائشی تجمل نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر کے باہر نصب کیا گیا بجلی کا میٹر چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔

شہری کا بجلی کا میٹر چوری کرلیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ کے علاقے چک نمبر 136 رب کے رہائشی تجمل نے پولیس کو بتایا کہ رات کی تاریکی میں ملز موں نے مبینہ طور پر اس کے گھر کے باہر نصب کیا گیا بجلی کا میٹر چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لاجسٹک پارٹنر بننے کے خواہاں، بین الملکی رابطے بڑھانے پر اتفاق

دھی رانی پروگرام ،راولپنڈی میں 84مستحق جوڑوں کی شادی

نومبر سے وسط دسمبر تک سموگ کی شدت،الرٹ جاری

تعلیمی بورڈز کو ڈیجیٹل کرنے میں ہر ممکن تعاون کرینگے ، وجیہہ قمر

سی پی او کی آج وارث خان ،بنی تھانوں میں کھلی کچہریاں ہونگی

ڈینگی بدستور بے قابو،24گھنٹے میں 31نئے کیس رپورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن