غلط شناخت ظاہر کر کے پولیس کو گمراہ کر نیوالی خاتون پر مقدمہ
ملزمہ آسیہ نے پولیس ریکارڈ میں اپنا نام، ایڈریس اور دیگر تفصیلات غلط دیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مقدمہ بازی کے دوران غلط شناخت ظاہر کرتے ہوئے پولیس کو گمراہی کا شکار بنانے والی خاتون مقدمے کی لپیٹ میں آگئی۔تھانہ سول لائن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے تفتیشی آفیسر نے مؤقف پر اختیار کیا کہ ملزمہ آسیہ بی بی نے مقدمہ بازی کے دوران پولیس ریکارڈ میں اپنا نام، ایڈریس اور دیگر تفصیلات غلط درج کرواتے ہوئے پولیس کو گمراہی کا شکار بنایا اور اپنی شناخت چھپا لی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کار روائی بھی شروع کر دی ہے ۔