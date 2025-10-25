صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری لکڑی چوری کرنے روکنے والے فاریسٹ عملہ پر تشدد

  • فیصل آباد
تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں ملز موں کی جانب سے ٹیم کو دھمکیاں دی گئیں

فیصل آباد)سٹی رپورٹر(سرکاری لکڑی کاٹ کر چوری کرنے سے منع کرنے پر فاریسٹ عملے کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر جنگلات کی سرکاری لکڑی چوری کر کے لے جائی جا رہی تھی۔ جنہیں قابو کرنے کی کوشش کی گئی تو ملز موں نے محکمہ جنگلات کے عملے سے مزاحمت کرتے ہوئے انہیں تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

