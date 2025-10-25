پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری سے لاکھوں کا فراڈ
ملز موں نے آفتاب علی کو جعلی اور بوگس دستاویزات تیار کر کے فراہم کیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری کو لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا گیا۔تھانہ کوتوالی کے علاقے ضلع کچہری میں آفتاب علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران اسے لاکھوں روپے مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا اور اس دوران جعلی اور بوگس دستاویزات تیار کر کے اسے فراہم کردیئے گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔