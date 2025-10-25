صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنک وین بڑا گھیالہ پہنچ گئی خواتین نے استفادہ کیا

  • فیصل آباد
پنک وین بڑا گھیالہ پہنچ گئی خواتین نے استفادہ کیا

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )پنجاب حکومت کی جانب سے دیہی خواتین کو ان کی دہلیز پر پولیس سروسز اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی پنک وین سروس بڑی گھیالہ پہنچ گئی۔۔۔

 وین میں موجود خواتین پولیس اسٹاف نے مقامی خواتین کی شکایات سنیں، رہنمائی کی اور مختلف خدمات فراہم کیں۔پنجاب حکومت کی پنک وین کا مقصد دیہی خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول، ایف آئی آر کے اندراج اور دیگر پولیس خدمات گھر کے قریب مہیا کرنا ہے تاکہ انہیں شہری خواتین کی طرح بااختیار اور محفوظ بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

محکمہ اطلاعات کے دستاویزی سمیت چار فلمی منصوبے مکمل

گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں 11سال سے ناکارہ مشین کارآمد بنادی گئی

مختلف برانڈز کے 3ہزار 650 غیر ملکی استعمال شدہ ٹائر برآمد

شہری 8لاکھ ڈالرکی ڈیجیٹل کرنسی سے محروم

مالکوں کو کروڑوں کا چونا لگانے والا گھریلو ملازم گرفتار

ایئرپورٹ خودکش حملہ ، مفرور دہشتگردوں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن