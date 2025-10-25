پنک وین بڑا گھیالہ پہنچ گئی خواتین نے استفادہ کیا
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )پنجاب حکومت کی جانب سے دیہی خواتین کو ان کی دہلیز پر پولیس سروسز اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی پنک وین سروس بڑی گھیالہ پہنچ گئی۔۔۔
وین میں موجود خواتین پولیس اسٹاف نے مقامی خواتین کی شکایات سنیں، رہنمائی کی اور مختلف خدمات فراہم کیں۔پنجاب حکومت کی پنک وین کا مقصد دیہی خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس کے حصول، ایف آئی آر کے اندراج اور دیگر پولیس خدمات گھر کے قریب مہیا کرنا ہے تاکہ انہیں شہری خواتین کی طرح بااختیار اور محفوظ بنایا جا سکے ۔