ایف ڈی اے کا بلڈنگ لاز کی خلاف ورزیوں کیخلاف آپریشن
نقشہ منظوری کے بغیر زیرِ تعمیر مکان ،محکمانہ شرائط کی خلاف ورزی پر دکان سیل
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے زیرِ کنٹرول رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس میں بلڈنگ لاز کی خلاف ورزیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے نقشہ کی منظوری کے بغیر زیرِ تعمیر مکان جبکہ محکمانہ شرائط کی خلاف ورزی پر ایک دکان کو سیل کر دیا۔ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسما محسن کی زیرِ نگرانی اور انیب اسلم رندھاوا کی سرپرستی میں ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم نے انسپکشن کے دوران نڑوالا روڈ پر بغیر منظوری مکان تعمیر کیا جا رہا تھا، جسے فوری طور پر سیل کر دیا گیا۔ اسی طرح فیض آباد فلیٹس میں محکمانہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دکان کو بھی سربمہر کر دیا گیا۔ایف ڈی اے انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ بلڈنگ لاز کی خلاف ورزی سے گریز کیا جائے ، بصورتِ دیگر خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے اور غیر قانونی تعمیرات فوری طور پر روک دی جائیں گی۔