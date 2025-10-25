میڈیکل کالجز انٹری ٹیسٹ کے انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی
سکیورٹی، پارکنگ، والدین کے بیٹھنے ، پانی اور واش روم کے بہترین انتظامات کی تاکید
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیراہتمام اتوار 26 ستمبر کو میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ہونے والے انٹری ٹیسٹ کے انتظامی و حفاظتی اقدامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ڈپٹی کمشنر نے امتحانی مراکز گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اولڈ کیمپس اور ڈویژنل ماڈل کالج میں سکیورٹی، پارکنگ، والدین کے بیٹھنے ، پانی اور واش روم کے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی تاکید کی۔انہوں نے امتحانی سنٹرز پر سول ڈیفنس، ریسکیو ٹیموں سمیت ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے موبائل یونٹس تعینات کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ امتحانی میٹریل کو انتہائی سکیورٹی کے ساتھ سنٹرز تک پہنچایا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے ڈیوٹی افسران کو ذمہ داریوں کا ادراک کرایا اور واضح کیا کہ انتظامی و حفاظتی اقدامات میں کسی قسم کا خلاء برداشت نہیں کیا جائے گا۔