امتحانی نظام میں بہتری کیلئے اقدامات ناگزیر:چیئرپرسن بورڈ

  • فیصل آباد
امتحانی نظام میں بہتری کیلئے اقدامات ناگزیر:چیئرپرسن بورڈ

فیصل آباد کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ، ایجنڈا آئٹمز پر عملدرآمد کی منظوری

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)کمشنر/چیئرپرسن ایجوکیشن بورڈ راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف انتظامی امور سے متعلق ایجنڈا آئٹمز پر عملدرآمد کی منظوری دی گئی۔اجلاس کے دوران بورڈ کے ریٹائرڈ ملازمین کے بقایا جات کی ادائیگی اور مستحق طلباء کی فیس کے معاملات زیرِ بحث آئے ۔ چیئرپرسن نے کہا کہ امتحانی نظام میں مزید بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔انہوں نے بورڈ آفس میں چاردیواری کی تعمیر کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی، جبکہ بعض پیپرز کی مارکنگ سے متعلق والدین اور طلباء کے تحفظات دور کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔کمشنر راجہ جہانگیر انور نے بتایا کہ حکومتِ پنجاب جلد بورڈ میں ریگولر چیئرمین، سیکرٹری اور کنٹرولر کی تعیناتی کر رہی ہے ۔ اجلاس میں سیکرٹری بورڈ/ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر حبیب الرحمن سمیت بورڈ آف گورنرز کے اراکین نے شرکت کی۔

 

