ڈپٹی کمشنر کا اجلاس، انسداد ڈینگی و سموگ مہم تیز کرنیکی ہدایت

  • فیصل آباد
افسروں کی جانب سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی، محکمہ صحت بارے بریفنگ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ضلعی محکموں کے افسران کی کارکردگی بارے جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں افسروں کی جانب سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی، محکمہ صحت، ستھرا پنجاب، انسداد سموگ مہم، شہر کی خوبصورتی و تزئین و آرائش کے منصوبوں اور دیگر ترقیاتی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت کو ہدایت کی کہ انسداد ڈینگی کے لیے روزانہ ان ڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس بلا تعطل جاری رکھی جائے ۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی آپریشن میں بھی تیز رفتاری لانے کے احکامات جاری کیے ۔انہوں نے کہا کہ سموگ کے خطرات کے پیش نظر انسداد سموگ مہم پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور سموگ کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔

 

