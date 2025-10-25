سکولوں میں طلبا کا ریکارڈ نامکمل،10ہزار سے زائد بچوں کے کوائف اپ ڈیٹ نہ ہو سکے
10 ہزار سے زائد طلبا کے کوائف آن لائن نظام میں شامل نہ کیے جاسکے ،قومیت، معذوری، مذہب اور تاریخ پیدائش جیسے اہم خانے تاحال خالی
فیصل آباد (بلال احمد سے )سرکاری سکولوں میں انتظامیہ طلبا کے ریکارڈ میں غیر سنجیدہ، 10 ہزار سے زائد بچوں کا قومیت، معذوری، مذہب اور تاریخ پیدائش پر مبنی ریکارڈ آن لائن نظام میں اپ ڈیٹ نہ ہوسکا۔سرکاری سکولوں میں طلباء کے ریکارڈ کی اپ ڈیٹ نہ ہونے سے محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 10 ہزار سے زائد طلبا کے بنیادی کوائف آن لائن نظام میں شامل نہ کیے جاسکے ، جس میں قومیت، معذوری، مذہب اور تاریخ پیدائش جیسے اہم خانے تاحال خالی ہیں۔یہ کوائف نہ صرف طلباء کے تعلیمی ڈیٹا بلکہ مختلف سرکاری سکیموں، وظائف اور داخلوں کے عمل میں بھی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔251 بچوں کی قومیت، 4558 طلباء کی معذوری، 5962 بچوں کی تاریخ پیدائش اور 4416 طلبا کے مذہب سے متعلق معلومات اب تک سسٹم میں اپ ڈیٹ نہیں ہوئیں۔متعدد سکولوں میں ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی عدم دستیابی، انٹرنیٹ کے مسائل اور انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہے ۔ محکمہ تعلیم کے افسروں کا مؤقف ہے تمام سکول سربراہان کو ریکارڈ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کردی گئی ہے ، غفلت برتنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔دوسری جانب والدین اور شہری حلقوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ طلباء کے ڈیٹا کی درستگی کو اولین ترجیح دی جائے تاکہ بچوں کو مستقبل میں کسی بھی سرکاری پروگرام یا امتحانی مرحلے میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔