پولیس ناکے جزوی غیر فعال،جرائم میں اضافہ
افسر وں اور ملازمین کا ڈیوٹی سے غائب رہنا معمول ، مؤثر چیکنگ نہ ہونے سے جرائم پیشہ افراد کی آ مد و رفت آ سان ، شہری حلقوں کی طرف سے سخت اقدامات کا مطالبہ
فیصل آباد (عبدالباسط سے )شہر میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی، چوری، راہزنی، اغواء، تاوان، بھتہ خوری اور منشیات فروشی سمیت دیگر سنگین جرائم کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے ، جرائم پیشہ عناصر کی پکڑ دھکڑ اور شہریوں کی قیمتی جان و مال کو تحفظ کی فراہمی کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی جانب سے لگائے گئے ناکہ بندی پوائنٹس مبینہ طور پر جزوی طور پر غیر فعال ہو گئے ۔ان خصوصی ناکہ بندی پوائنٹس پر تعینات کیے گئے پولیس افسر اور ملازمین کا ڈیوٹی سے غائب رہنا معمول بن گیا ہے ، جبکہ ڈیوٹی پر موجود افسروں اور اہلکاروں کی جانب سے آنے جانے والی گاڑیوں اور ان میں سوار افراد کے کوائف کو پولیس ایپ کے ذریعے چیک کرنے کے بجائے سائیڈ پر بیٹھ کر وقت گزارنے کو ترجیح دیے جانے کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر مؤثر چیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے جرائم پیشہ عناصر کھلے عام شہر میں داخل ہو کر وارداتیں کرنے کے بعد بآسانی واپس اپنے محفوظ ٹھکانوں کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ذرائع کے مطابق فیصل آباد میں بڑھتی ہوئی چوری، ڈکیتی، راہزنی، منشیات فروشی، اغواء، تاوان اور بھتہ خوری سمیت دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس حکام نے شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر چیک پوسٹیں قائم کی تھیں۔ ان مقامات پر تعینات افسران کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ شہر میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں اور مشکوک افراد کا ڈیٹا پولیس ایپ کے ذریعے چیک کریں تاکہ جرائم پیشہ عناصر کی نشاندہی ممکن ہو سکے ۔ابتدائی طور پر اس اقدام سے جرائم کی شرح میں واضح کمی دیکھنے میں آئی تھی، تاہم وقت گزرنے کیساتھ ان ناکہ بندی پوائنٹس پر تعینات عملہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے لگا اور جرائم پیشہ عناصر دوبارہ متحرک ہو گئے ہیں، شہری حلقے انتظامیہ سے سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کا کہنا ہے جرائم پر قابو پانے اور شہریوں کے تحفظ کیلئے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔