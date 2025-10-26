چنیوٹ:ملاوٹ مافیاکیخلاف کارروائی، مضر صحت جوس برآمد
فوڈ سیفٹی ٹیم نے معروف ٹریڈرسے برآمدمضر صحت 50لٹر جوس ضائع کر دیا
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ملاوٹ و جعلساز مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی نگرانی میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے چنیوٹ شہر میں معروف ٹریڈر پر چھاپہ مارا اورٹریڈر سے لیے گئے جوس کے سیمپل کی لیبارٹری رپورٹ کے مطابق جوس میں انتہائی مضر صحت جراثیم موجود تھے ، جس پر 50 لیٹر سے زائد جوس ضبط کیا گیا اور موقع پر ہی ضائع کیا گیا۔ مالک کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق ملاوٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرینس پالیسی جاری ہے ۔