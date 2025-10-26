پیرمحل:سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3 آئمہ کے خلاف مقدمات درج
پیرمحل (نمائندہ دنیا) پیر محل میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر مساجد کے 3 آئمہ کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔
چک نمبر 679 گ ب میں امام مسجد مولوی ذوالفقار سعید ، چک نمبر 769 گ ب میں امام مسجد بشارت علی اور چک نمبر 757 گ ب میں امام مسجد محمد اسماعیل کے خلاف لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی اور اونچی آواز میں تقریر کر کے عوام الناس کے سکون میں خلل ڈالنے پر مقدمات درج کئے گئے ہیں۔ مقدمات مظہر تبسم انسپکٹر، نعیم اقبال اے ایس آئی اور ظفر اقبال سب انسپکٹر کی مدعیت میں درج کئے گئے ہیں۔