صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل:سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3 آئمہ کے خلاف مقدمات درج

  • فیصل آباد
پیرمحل:سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3 آئمہ کے خلاف مقدمات درج

پیرمحل (نمائندہ دنیا) پیر محل میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر مساجد کے 3 آئمہ کے خلاف مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔

چک نمبر 679 گ ب میں امام مسجد مولوی ذوالفقار سعید ، چک نمبر 769 گ ب میں امام مسجد بشارت علی اور چک نمبر 757 گ ب میں امام مسجد محمد اسماعیل کے خلاف لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی اور اونچی آواز میں تقریر کر کے عوام الناس کے سکون میں خلل ڈالنے پر مقدمات درج کئے گئے ہیں۔ مقدمات مظہر تبسم انسپکٹر، نعیم اقبال اے ایس آئی اور ظفر اقبال سب انسپکٹر کی مدعیت میں درج کئے گئے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مصنوعی مہنگائی ، مقررہ نرخوں پراشیا خورونوش ،پھل ، سبزی ملنا خواب

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں سائیکالوجیکل ویل بینگ سنٹر کا قیام

پاکستان میں جاپان کے سفیرمسٹر شوچی اکماٹسو نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا

علی پور چٹھہ:رورل ہیلتھ سنٹرمریم نواز ہسپتال میں تبدیل

حافظ آباد:جیولرز سے وزن کرانے آئی خاتون کا 13تولے زیور چوری

کامونکے :نہری پانی چوری کر تے 13زمیندار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل