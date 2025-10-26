صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلعی انتظامیہ گرانفروشوں کیخلاف متحرک

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلعی انتظامیہ گرانفروشوں کیخلاف متحرک

تحصیلدار علی عباس نے مقامی مارکیٹوں کا دورہ کیا ، قیمتوں و معیار کا تفصیلی جائزہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ(ڈسٹر کٹ رپورٹر)شہریوں کو اشیائے ضروریہ سرکاری نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہے ۔ اس سلسلے میں تحصیلدار علی عباس بھروانہ نے مقامی مارکیٹوں کا دورہ کیا اور قیمتوں و معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔تحصیلدار نے کہا کہ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کسی قسم کا ناجائز اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور عوام کو ریلیف دینا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کو جرمانے عائد کیے اور انتباہ دیا کہ آئندہ خلاف ورزی پر مزید سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انسداد ڈینگی مہم، زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی

میپکو دفاتر میں مراسلہ نویسی کیلئے اے آئی سے مدد کا فیصلہ

خانیوال ،غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی

اشتہاریوں کو فرار کرانے پر خاتون سمیت پانچ افراد پر مقدمہ

پانچ منشیات فروش گرفتار

بااثرمسلح افراد کا نوجوان پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل