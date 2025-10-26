ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ضلعی انتظامیہ گرانفروشوں کیخلاف متحرک
تحصیلدار علی عباس نے مقامی مارکیٹوں کا دورہ کیا ، قیمتوں و معیار کا تفصیلی جائزہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ(ڈسٹر کٹ رپورٹر)شہریوں کو اشیائے ضروریہ سرکاری نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک ہے ۔ اس سلسلے میں تحصیلدار علی عباس بھروانہ نے مقامی مارکیٹوں کا دورہ کیا اور قیمتوں و معیار کا تفصیلی جائزہ لیا۔تحصیلدار نے کہا کہ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کسی قسم کا ناجائز اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور عوام کو ریلیف دینا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں کو جرمانے عائد کیے اور انتباہ دیا کہ آئندہ خلاف ورزی پر مزید سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔