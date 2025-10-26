صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کونسل آف آرٹس کے زیرِاہتمام قوالی نائٹ کا انعقاد

  • فیصل آباد
پنجاب کونسل آف آرٹس کے زیرِاہتمام قوالی نائٹ کا انعقاد

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)پنجاب کونسل آف آرٹس فیصلآباد ڈویژن کے زیراہتمام قوالی نائٹ کا انعقاد کیا گیا۔ فیصلآباد کے معروف قوال ساجد راحت علی خان نے اپنی آواز کا جادو جگا کر سامعین سے خوب داد سمیٹی۔

تقریب میں سول سوسائٹی، تاجر برادری، صحافیوں اور دیگر شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد ملک مقبول احمد نے اس موقع پر کہا کہ فنِ قوالی فیصلآباد کی پہچان ہے۔ فیصل آباد کی سرزمین نے استاد نصرت فتح علی خان اور راحت فتح علی خان جیسے فنکار پیدا کئے جنہوں نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کونسل آف آرٹس فیصلآباد فنِ قوالی کے فروغ کیلئے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔

