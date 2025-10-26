علمائے کرام کے تربیتی سیشن برائے حفاظتی ٹیکہ جات کا انعقاد
12 بیماریوں کے خلاف ہر بچے کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں :عبدالجبار چودھری
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ صحت کے اشتراک سے الفتح سپورٹس کمپلیکس میں علمائے کرام کا تربیتی سیشن برائے حفاظتی ٹیکہ جات منعقد ہوا۔سیشن میں علامہ محمد ریاض کھرل، ڈاکٹر افتخار نقوی، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آگاہی پروگرام عبدالجبار چودھری، میڈم شہناز، مولانا رضا امین سیفی، مفتی مظفر اقبال، علامہ تنویر طاہر راٹھور، علامہ غلام اﷲخان، علامہ غلام اکبر ساقی ، پاسٹر اندریاس، سلمان یونس و دیگر مقررین نے شرکت کی۔ عبدالجبار چودھری نے توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور علمائے کرام کو بتایا کہ ادارہ مقامی افراد کے تعاون سے ہر بچے کو حفاظتی ٹیکہ جات لگانے کیلئے سرگرم عمل ہے، ویکسینیٹرز ہر محلے اور گلی میں اپنے مائیکرو پلان کے مطابق outreach sessions منعقد کر رہے ہیں اور ہر پیدا ہونے والے بچے سے لے کر دو سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم جاری ہے ۔ادارہ آگاہی کے سوشل موبلائزرز محمد ذیشان اور محمد سعد ویکسینیٹرز کی معاونت کیلئے مقامی افراد سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔میڈم شہناز کے مطابق EPI پروگرام کے تحت ہر بچے کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے ۔ڈاکٹر افتخار نقوی نے علمائے کرام کی نمائندگی کرتے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر عبدالجبار چودھری نے کہا کہ 12 بیماریوں کے خلاف ہر بچے کو عمر کے لحاظ سے 7 بار حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جاتے ہیں ۔