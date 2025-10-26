صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میڈیکل میں داخلے کیلئے آج انٹری ٹیسٹ ، تین امتحانی سنٹرز قائم

  • فیصل آباد
میڈیکل میں داخلے کیلئے آج انٹری ٹیسٹ ، تین امتحانی سنٹرز قائم

ٹیسٹ کیلئے 5 ہزار 824 امیدوار، 4 ہزار 207 طالبات، 1 ہزار 617 طلباء شامل کمشنر راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کاامتحانی مراکز کا دورہ، ہدایات جاری

 فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیراہتمام میڈیکل و ڈینٹل کالجز میں داخلے کیلئے آج 26 اکتوبر بروز اتوار کو انٹری ٹیسٹ کا انعقاد ہو گا،فیصل آباد میں انٹری ٹیسٹ کے مجموعی طور پر 5ہزار824 امیدوار شرکت کریں گے ، جن میں 4ہزار 207 طالبات اور 1ہزار617 طلباء شامل ہیں۔ طلباء کیلئے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اولڈ کیمپس دھوبی گھاٹ جبکہ طالبات کیلئے ڈویژنل پبلک سکول اینڈ کالج اور ڈویژنل ماڈل کالج میں امتحانی سنٹرز قائم کئے گئے ہیں۔امتحانی سنٹرز میں انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے کمشنر راجہ جہانگیر انور اور ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے گزشتہ روز تینوں امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور انتظامات چیک کرتے ہوئے کہا کہ امتحانی سنٹرز پر طلبہ کیلئے پینے کا صاف پانی وافر مقدار میں موجود ہونا چاہیے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ امتحانی کمروں میں دیواروں پر نصب گھڑیاں درست طور پر چل رہی ہوں۔کمشنر نے مؤثر ٹریفک اور پارکنگ پلان پر عملدرآمد، پبلک ایڈریس سسٹم، ٹک شاپس کے قیام اور والدین کیلئے بیٹھنے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور بہترین اقدامات کی تاکید کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بجلی کی بلا تعطل فراہمی، صاف ستھرے واش رومز، اور میڈیکل کیمپس کے قیام کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نگران عملہ اور متعلقہ سٹاف کے علاوہ کسی غیر متعلقہ شخص کو سنٹرز میں داخل نہ ہونے دیا جائے ۔

