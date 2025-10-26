کمالیہ : ڈی پی او ٹوبہ کی ایک ہی روز 3 کھلی کچہریاں
عوام کے تعاون سے ہی پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا:عبادت نثار
کمالیہ(نمائندہ خصوصی)ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار نے سرکل کمالیہ میں ایک ہی دن میں تین مختلف مقامات تھانہ بھسی، تھانہ صدر کمالیہ اور میونسپل کمیٹی ہال کمالیہ پر کھلی کچہریاں کا انعقاد کیا اور شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کئے ۔کھلی کچہریوں میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہِ راست ڈی پی او کے گوش گزار کئے ۔ ڈی پی او عبادت نثار نے شہریوں کے مسائل کو بغور سنا اور موقع پر متعلقہ افسران کو فوری حل کے لیے احکامات جاری کر دیئے۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ نے شہریوں سے خطاب میں کہا کہ کھلی کچہریاں عوامی شمولیت کو یقینی بناتی ہیں اور پولیس کے وقار و ساکھ میں اضافہ کرتی ہیں، عوام کے تعاون سے ہی ایک پرامن اور محفوظ معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے ،عوام پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ شہریوں نے ڈی پی او کے اس اقدام کو سراہا اور پولیس کی عوامی خدمت کے جذبے پر اعتماد کا اظہار کیا۔