صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ : ڈی پی او ٹوبہ کی ایک ہی روز 3 کھلی کچہریاں

  • فیصل آباد
کمالیہ : ڈی پی او ٹوبہ کی ایک ہی روز 3 کھلی کچہریاں

عوام کے تعاون سے ہی پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا:عبادت نثار

کمالیہ(نمائندہ خصوصی)ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ عبادت نثار نے سرکل کمالیہ میں ایک ہی دن میں تین مختلف مقامات تھانہ بھسی، تھانہ صدر کمالیہ اور میونسپل کمیٹی ہال کمالیہ پر کھلی کچہریاں کا انعقاد کیا اور شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کئے ۔کھلی کچہریوں میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہِ راست ڈی پی او کے گوش گزار کئے ۔ ڈی پی او عبادت نثار نے شہریوں کے مسائل کو بغور سنا اور موقع پر متعلقہ افسران کو فوری حل کے لیے احکامات جاری کر دیئے۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ نے شہریوں سے خطاب میں کہا کہ کھلی کچہریاں عوامی شمولیت کو یقینی بناتی ہیں اور پولیس کے وقار و ساکھ میں اضافہ کرتی ہیں، عوام کے تعاون سے ہی ایک پرامن اور محفوظ معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے ،عوام پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ شہریوں نے ڈی پی او کے اس اقدام کو سراہا اور پولیس کی عوامی خدمت کے جذبے پر اعتماد کا اظہار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انسداد ڈینگی مہم، زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی

میپکو دفاتر میں مراسلہ نویسی کیلئے اے آئی سے مدد کا فیصلہ

خانیوال ،غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی

اشتہاریوں کو فرار کرانے پر خاتون سمیت پانچ افراد پر مقدمہ

پانچ منشیات فروش گرفتار

بااثرمسلح افراد کا نوجوان پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل