ٹوبہ : خسرہ و روبیلا سے بچاؤ کی مہم بارے آگاہی سیمینار
ضلع میں 3 لاکھ 34 ہزار بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی:ڈپٹی کمشنر
ٹو بہ ٹیک سنگھ(ڈسٹر کٹ رپورٹر)خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 17 تا 29 نومبر 2025 کے دوران ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں شروع ہوگی۔ اس سلسلے میں ضلع کونسل ہال میں آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ نے کی۔سیمینار میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشف ندیم، ڈی ایچ او ڈاکٹر فیضان ارشد، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر شہباب عالم، محکمہ صحت کے افسران، اساتذہ اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے خطاب میں کہا کہ خسرہ اور روبیلا جیسے مہلک امراض سے بچاؤ کا واحد حل بروقت ویکسینیشن ہے اور والدین اپنے پانچ سال تک کے تمام بچوں کو لازمی ویکسین لگوائیں۔مہم کے دوران ضلع بھر میں 3 لاکھ 34 ہزار سے زائد بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی، جس کے لیے 290 ٹیمیں اور 479 سوشل موبیلائزرز فعال ہوں گے ۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلعی افسران اور کمیونٹی نمائندگان سے کہا کہ مہم کی کامیابی کے لیے بھرپور تعاون یقینی بنایا جائے تاکہ ضلع کو خسرہ و روبیلا فری بنایا جا سکے ۔