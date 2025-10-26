صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے : ڈی سی چنیوٹ

  • فیصل آباد
تجاوزات کیخلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے : ڈی سی چنیوٹ

ضلع بھر سے تجاوزات کا خاتمہ اولین ترجیح : صفی اللہ گوندل، اجلاس سے خطاب

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲگوندل کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایڈمنسٹریٹر/ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل واثق عباس ہرل، اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول، انچارج پیرا فورس رانا افضل سمیت دیگر نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر نے انچارج پیرا فورس کو ہدایت کی کہ وہ کارروائیاں مزید تیز کریں اور تینوں تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کارروائی کریں۔

دکانوں کے باہر سامان رکھنے والوں، ریڑھی بازار اور سڑکوں پر غیر قانونی ریڑھی، ٹھیلے نظر نہیں آنے چاہئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کا سامان ضبط اور دکانوں کو سیل کیا جائے ، دوبارہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے ۔انہوں نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ حکومت پنجاب کے سخت احکامات کی روشنی میں کسی کو خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی ، ضلع بھر سے تجاوزات کا خاتمہ اولین ترجیح ہے ۔

