6 اہم سڑکوں کی کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی سے مرمت و بحالی کی منظوری

  • فیصل آباد
کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ،عوامی بہبود کے منصوبوں پر فوری عملدرآمد کی تاکید

 فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے شہر کی 6 اہم سڑکوں کی کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مرمت و بحالی کی منظوری دے دی۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور نے اجلاس کی صدارت کی اور سکیموں کی اہمیت و افادیت کا جائزہ لیتے ہوئے جھنگ روڈ، جڑانوالہ روڈ سے سوساں روڈ کی جانب، جیل روڈ، شیخوپورہ روڈ، مسجد اسماعیل روڈ اور چناب کلب چوک سے ہلالِ احمر چوک تک سڑکوں کے مختلف حصوں کی کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی سے مرمت و بحالی کی منظوری دی۔ڈی ڈی ڈبلیو پی نے سمندری گوجرہ روڈ اڈا 226 گ۔ب پلی سے چک 225 گ۔ب تک سڑک کی مرمت و بحالی کی بھی منظوری دی۔علاوہ ازیں سرکٹ ہاؤس میں اضافی بلاک کی تعمیر اور ککوآنہ روڈ کی تعمیر و مرمت و بحالی کی سکیموں پر بھی عملدرآمد کرایا جائے گا۔کمشنر نے ڈی ڈی ڈبلیو پی فورم سے منظور ہونے والے عوامی بہبود کے منصوبوں پر فوری عملدرآمد کی تاکید کی۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔

