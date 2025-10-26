صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بس اڈوں، موٹروے ریسٹ ایریاز میں گرانفروشی جاری

  • فیصل آباد
کینٹینز اوردکانوں پر ناقص اشیاء بھی مہنگے داموں فروخت کی جارہیں، ٹھیکیداروں کو کھلی چھوٹ ،مسافر بے بس،شہریوں کا کارروائی کا مطالبہ

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ اور موٹروے پولیس کی غفلت کے باعث بس اڈوں کی کینٹینز اور موٹرویز کے ریسٹ ایریاز میں گرانفروشی کا سلسلہ نہ رک سکا، بس اڈوں اور موٹرویز کے قیام و طعام پر تمام چیزیں ریٹ لسٹ سے دگنا دام تک فروخت ہورہی ہیں ۔تفصیلات کے مطابق بس اڈوں اور موٹروے ریسٹ ایریاز میں موجود کینٹینز،دکانوں پر ناقص اشیاء مہنگے داموں فروخت کی جارہی ہیں، ان کینٹینز اوردکانوں کا ٹھیکہ کروڑوں روپے میں کیا جاتا ہے ، انتظامیہ پیسے وصول کرکے ٹھیکیداروں سے لاتعلق ہوجاتی ہے ٹھیکیداروں کو مرضی کے دام پر ناقص اشیا ء فروخت کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دی جا چکی ہے ،ہسپتالوں، بس اڈوں اور ریلوے سٹیشنز کی کینٹینز پر لوکل کمپنیوں کی غیر رجسٹرڈ اور غیر معیاری اشیاء دھڑلے سے فروخت کی جاتی ہیں ،بیشتر اشیا ء پر تو ایکسپائری ڈیٹ تک موجود نہیں ہوتی مگر تمام اشیاء کے دام عام دکانوں سے کہیں زائد وصول کرنا معمول ہے۔

موٹر وے کے قیام و طعام پر چیزوں کی کوالٹی تو کچھ بہتر ہوتی ہے لیکن قیمتیں ریٹ لسٹ سے دگنا سے بھی زائد وصول کی جاتی ہے ، مسافروں کی بار بار کی جانیوالی شکایات کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں کو کنٹرول کرنے اور اشیا ئکے معیار کو یقینی بنانے کیلئے کوئی اقدامات نہیں کئے جاتے جس کی وجہ سے مسافر بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ دوسری جانب موٹر ویز پر موٹروے پولیس بھی قابل ذکر اقدامات نہیں کرتی جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس یا اسسٹنٹ کمشنرز تو موٹروے پر کارروائی کرنے کو ویسے ہی زحمت سمجھتے ہیں جس کا خمیازہ مسافر بھگت رہے ہیں اور ان کی جیبوں پرعرصہ دراز سے ڈاکہ ڈالا جارہا ہے ۔ شہریوں نے متعلقہ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان گرانفروشوں کیخلاف انتہائی سخت کارروائی کی جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے ۔

