نشہ آور ادویات کی کھلے عام فروخت، ضلعی ادارے خاموش
بغیر نسخے کے ادویات فروخت پر سٹورز کے لائسنس منسوخ کئے جائیں :شہری
فیصل آباد (بلال احمد سے ) فیصل آباد میں نشہ آور ادویات کی میڈیکل سٹوروں پر کھلے عام فروخت جاری ہے ، جس سے صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے ۔ نشے کے عادی افراد میں مسلسل اضافہ کے باوجود ضلعی محکمہ صحت، پولیس اور ڈرگ کنٹرول ادارے محض کاغذی کارروائیوں تک محدود دکھائی دیتے ہیں۔تفصیلات کے مطابق شہر کے کئی علاقوں بشمول سمندری روڈ، جیل روڈ، جناح کالونی، غلام محمد آباد، مدینہ ٹاؤن، ڈی ٹائپ، ستیانہ روڈ اور جڑانوالہ روڈ پر واقع متعدد میڈیکل سٹورز سے نشہ آور شربت، سلیپنگ گولیاں، پین کلرز اور اینٹی اینگزائٹی ادویات بغیر نسخے کے بآسانی فروخت کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ دکاندار مخصوص گاہکوں کو بڑی مقدار میں یہ ادویات فراہم کرتے ہیں، جنہیں بعد ازاں نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ۔مزید یہ کہ ہسپتالوں کی میڈیکل ویسٹ سے استعمال شدہ ٹیکے اور دیگر سامان بھی نشے کے عادی افراد کے استعمال میں آ رہے ہیں۔ میڈیکل سٹوروں اور فارمیسیوں سے فروخت ہونے والی نشہ آور اشیاء میں الپرازولم، پری گاباپن کیپسول، ٹراماڈول، ڈائزے پام اور کوڈیئن سیرپ شامل ہیں، جنہیں ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر فروخت کرنا قانونی طور پر ممنوع ہے ۔ تاہم بیشتر دکاندار معمولی نفع کے لیے قانون کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔شہری حلقوں نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز اور ڈرگ انسپکٹرز سے مطالبہ کیا ہے کہ بغیر نسخے کے ادویات فروخت پر سخت کارروائی کی جائے اور ایسے سٹورز کے لائسنس فوری طور پر منسوخ کیے جائیں۔