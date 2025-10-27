میونسپل کارپوریشن میں جدید شکایتی سیل قائم کرنے کا فیصلہ
واٹس ایپ کے ذریعے شکایات درج ہونگی :راجہ جہانگیرکی زیرصدارت اجلاس
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) کمشنر و ایڈمنسٹریٹر راجہ جہانگیر انور کی زیرِ صدارت میونسپل کارپوریشن کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شہری سہولیات کی بہتری اور انتظامی امور کے مؤثر نظام پر غور کیا گیا۔کمشنر نے میونسپل کارپوریشن میں سٹیٹ آف دی آرٹ کمپلینٹ سیل قائم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو واٹس ایپ کے ذریعے شکایات درج کرانے کی سہولت بھی فراہم کی جائے ۔ کارپوریشن میں مانیٹرنگ سسٹم نصب کیا جائے اور میونسپل افسران کی ہفتہ وار کارکردگی کا باقاعدہ جائزہ لیا جائے ۔راجہ جہانگیر انور نے ری اسٹرکچرنگ پلان فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی اور ذرائع آمدن پر تفصیلی بریفنگ لی۔
ان کا کہنا تھا کہ میونسپل افسران اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور ادراک کریں اور کارکردگی میں بہتری لائیں۔کمشنر نے سڑکوں کے پیچ ورک، لین مارکنگ، سٹریٹ لائٹس اور ٹریفک سگنلز کی بحالی کے جاری اقدامات کا بھی جائزہ لیا اور ہدایت دی کہ یہ کام تیزی سے مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کارپوریشن کا انرجی آڈٹ کرانے کے لیے صوبائی سطح پر تحریر کرنے کا فیصلہ کیا۔ان کا کہنا تھا کہ ای-بز پروگرام پر عملدرآمد میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے اور کوئی درخواست زیرِ التوا نہیں رہنی چاہیے ۔ راجہ جہانگیر انور نے واضح کیا کہ شہری خدمات کی فراہمی میں بہتری لانے کے لیے میونسپل افسران کو فیلڈ میں نظر آنا چاہیے تاکہ عوامی توقعات سے بڑھ کر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔