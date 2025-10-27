جرمن بینک کا واسا فیصل آباد کیساتھ منصوبے پر عملدرآمد کا عزم
منصوبے میں 15 ٹیوب ویلز کی بحالی، 6 نئی ٹینکیاں اور جدید فلٹر سسٹم کی تنصیب شامل تکمیل سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئیگی: ایم ڈی واسا سہیل قادر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) جرمن بینک کے ایف ڈبلیو (KFW) کے پانچ رکنی مشن نے واسا فیصل آباد کے ساتھ 40 ملین یورو مالیت کے منصوبے پر عملدرآمد کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے ۔ مشن نے اپنے کامیاب دورہ فیصل آباد کے بعدمنیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ سے ملاقات کی اور ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔جرمن بینک کے مشن نے \\\"کلائمیٹ ریزسٹینس پروگرام\\\" کے حوالے سے اپنے دورہ کو انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیا۔ مشن کی قیادت ہیڈ آف ڈویژن انفراسٹرکچر اینڈ فنانس مسٹر ٹورسٹن جیلسٹڈ کر رہے تھے ۔ ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے بتایا کہ جرمن بینک کے ایف ڈبلیو واسا فیصل آباد کے ساتھ باہمی کلائمیٹ ریزسٹینس پراجیکٹ پر کام کرے گا۔
جس کے تحت 15 ٹیوب ویلز کی بحالی، ایک نیا ٹینک اور 6 نئی ٹینکیوں کی تعمیر شامل ہے ۔ اس کے علاوہ گلفشاں واٹر ورکس کو 3 ملین گیلن کے جدید ریپڈ سینڈ فلٹر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ ایف ڈبلیو مشن نے منصوبے کی سائٹس کا دورہ مکمل کر لیا ہے ، جبکہ توقع ہے کہ یہ منصوبہ آئندہ سال کے وسط میں باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا، جس پر مجموعی طور پر 40 ملین یورو لاگت آئے گی۔ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ منصوبے کی تکمیل سے فیصل آباد کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اس سے نہ صرف پانی کے معیار میں اضافہ ہوگا بلکہ پانی کے ضیاع پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔