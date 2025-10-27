صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرمن بینک کا واسا فیصل آباد کیساتھ منصوبے پر عملدرآمد کا عزم

  • فیصل آباد
جرمن بینک کا واسا فیصل آباد کیساتھ منصوبے پر عملدرآمد کا عزم

منصوبے میں 15 ٹیوب ویلز کی بحالی، 6 نئی ٹینکیاں اور جدید فلٹر سسٹم کی تنصیب شامل تکمیل سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئیگی: ایم ڈی واسا سہیل قادر

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) جرمن بینک کے ایف ڈبلیو (KFW) کے پانچ رکنی مشن نے واسا فیصل آباد کے ساتھ 40 ملین یورو مالیت کے منصوبے پر عملدرآمد کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے ۔ مشن نے اپنے کامیاب دورہ فیصل آباد کے بعدمنیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ سے ملاقات کی اور ادارے کی کارکردگی کو سراہا۔جرمن بینک کے مشن نے \\\"کلائمیٹ ریزسٹینس پروگرام\\\" کے حوالے سے اپنے دورہ کو انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز قرار دیا۔ مشن کی قیادت ہیڈ آف ڈویژن انفراسٹرکچر اینڈ فنانس مسٹر ٹورسٹن جیلسٹڈ کر رہے تھے ۔ ایم ڈی واسا سہیل قادر چیمہ نے بتایا کہ جرمن بینک کے ایف ڈبلیو واسا فیصل آباد کے ساتھ باہمی کلائمیٹ ریزسٹینس پراجیکٹ پر کام کرے گا۔

جس کے تحت 15 ٹیوب ویلز کی بحالی، ایک نیا ٹینک اور 6 نئی ٹینکیوں کی تعمیر شامل ہے ۔ اس کے علاوہ گلفشاں واٹر ورکس کو 3 ملین گیلن کے جدید ریپڈ سینڈ فلٹر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ ایف ڈبلیو مشن نے منصوبے کی سائٹس کا دورہ مکمل کر لیا ہے ، جبکہ توقع ہے کہ یہ منصوبہ آئندہ سال کے وسط میں باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گا، جس پر مجموعی طور پر 40 ملین یورو لاگت آئے گی۔ایم ڈی واسا نے واضح کیا کہ منصوبے کی تکمیل سے فیصل آباد کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی میں نمایاں بہتری آئے گی۔ اس سے نہ صرف پانی کے معیار میں اضافہ ہوگا بلکہ پانی کے ضیاع پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد: ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ادویات کی قلت مریض خوار

کالے کوٹ کا تقدس پامال نہیں ہونے دینگے :حسیب مہر

صفائی نہ نکاسی آب کا نظام پنڈی بھٹیاں کچراں کنڈی میں تبدیل گزرنا محال شہری پریشان

تتلے عالی :چینی نایاب ،فی کلو قیمت220روپے سے تجاوز

شہر میں بھینسوں کے باڑے برقرار ،ڈیڈ لائن میں3دن باقی

مصروف طرزِ زندگی میں ذہنی دباؤ بڑا چیلنج بن چکا :ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر