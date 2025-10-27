فیصل آباد میں سموگ کی شدت خطر ناک حد تک بڑھ گئی
شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300سے 480پوائنٹس کے درمیان ریکارڈ ، آلودہ فضا ناک، گلے اور آنکھوں کو متاثر کرنے لگی ،محکمہ ماحولیات لمبی تان کر سو گیا
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) محکمہ ماحولیات لمبی تان کر سو گیا، جبکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سموگ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ۔ گزشتہ روز صنعتی شہر فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں کی فہرست میں پہلے یا دوسرے نمبر پر رہا۔تفصیلات کے مطابق فیصلآباد پر سموگ کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے 480 پوائنٹس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ صنعتی شہر کے باسیوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل بنتا جا رہا ہے ۔ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچنے والی آلودہ فضا ناک، گلے اور آنکھوں کو متاثر کر رہی ہے ۔ یہ آلودگی نہ صرف جلد کو نقصان پہنچا رہی ہے بلکہ سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کی بھی بڑی وجہ بن رہی ہے۔ اس کے باوجود محکمہ ماحولیات کے افسران زبانی جمع خرچ اور کاغذی کارروائیوں تک محدود ہیں۔
صنعتی یونٹس اور بھٹوں کی چمنیاں بدستور سیاہ دھواں اگل رہی ہیں، جبکہ کارروائی صرف اُس وقت کی جاتی ہے جب کسی عوامی یا انتظامی افسر کی نشاندہی ہو۔ جن کے خلاف شکایت درج نہیں ہوتی، اُن پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا۔شہر کے مختلف علاقوں میں کچرے اور گرین ویسٹ کو جلانے کا سلسلہ بھی جاری ہے جس سے سموگ کی شدت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ۔ فیصلآباد مسلسل فضائی آلودگی سے متاثرہ شہروں کی فہرست میں پہلے پانچ نمبروں میں شامل ہے ۔ فیکٹریوں، ملوں، بھٹہ جات اور لوہے کی بھٹیوں میں اب بھی غیر معیاری ایندھن استعمال ہو رہا ہے ، لیکن محکمہ ماحولیات کے افسران نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ محکمہ کی کارکردگی کا اندازہ کاغذی رپورٹوں سے نہیں، بلکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی خطرناک صورتحال سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے ۔