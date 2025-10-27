صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں 6 اہم سڑکوں کی کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی سے مرمت و بحالی کی منظوری ، جلد کام شروع ہوگا

  • فیصل آباد
شہر میں 6 اہم سڑکوں کی کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی سے مرمت و بحالی کی منظوری ، جلد کام شروع ہوگا

جھنگ روڈ، جڑانوالہ روڈ سے سوساں روڈ کی جانب حصہ، جیل روڈ، شیخوپورہ روڈ، مسجد اسماعیل روڈ اور چناب کلب چوک سے ہلال احمر چوک تک کے مختلف حصے شامل،کمشنر کی منصوبوں پر فوری عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت

 فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈویژنل ڈویلپمنٹ ورکنگ پارٹی نے شہر کی چھ اہم سڑکوں کی کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مرمت و بحالی کی منظوری دے دی،جن پرجلدکام شروع ہوگا۔ اجلاس کی صدارت کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کی، جنہوں نے سکیموں کی افادیت و اہمیت کا تفصیلی جائزہ لیا۔منظور ہونے والی سڑکوں میں جھنگ روڈ، جڑانوالہ روڈ سے سوساں روڈ کی جانب حصہ، جیل روڈ، شیخوپورہ روڈ، مسجد اسماعیل روڈ اور چناب کلب چوک سے ہلال احمر چوک تک کے مختلف حصے شامل ہیں، جنہیں کولڈ ملنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مرمت و بحال کیا جائے گا۔

ڈی ڈی ڈبلیو پی نے سمندری گوجرہ روڈ پر اڈا 226 گ۔ب پلی سے چک 225 گ۔ب تک سڑک کی مرمت و بحالی کی بھی منظوری دی۔ علاوہ ازیں سرکٹ ہاؤس میں اضافی بلاک کی تعمیر اور ککوآنہ روڈ کی مرمت و بحالی کے منصوبوں پر بھی عملدرآمد کرایا جائے گا۔کمشنر راجہ جہانگیر انور نے ہدایت کی کہ ڈی ڈی ڈبلیو پی فورم سے منظور شدہ عوامی فلاح کے منصوبوں پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر سمیت متعلقہ محکموں کے افسران بھی شریک تھے ۔

 

 

 

 

 

 

