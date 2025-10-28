صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون وے قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیور گرفتار

  • فیصل آباد
ون وے قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیور گرفتار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور دیگر ٹریفک کے لئے خطرے کی علامت بننے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔

ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیور کو حوالات پہنچا دیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون وے قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور دیگر ٹریفک کے لئے خطرے کی علامت بننے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جس کیخلاف  مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یومِ سیاہ کشمیر پر ریلیاں،مظاہرے اور سیمینارز،بھارت کیخلاف نعرے

14 ارب کا سیوریج منصوبہ 24 نومبر سے کام شروع

شادی میں ناچ گانے کی محفل پر چھاپہ، دولہا اور شرکاء کی دوڑیں

ٹی بی ہسپتال کی ری ویمپنگ کروڑوں کا سامان غائب اینٹی کرپشن کی کال آنے پر کھلبلی

اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

محکموں کو د ئیے گئے ٹاسک پر ایک ہفتے کی پیشرفت کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس