بڑی بھینس کا دودھ مقابلہ شاندار انداز میں اختتام پذیر
سدھوپورہ کے رانا اکرم کی ’’عجھوہ‘‘ بھینس نے 50.875 لٹر دے کر میدان مار لیا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)36 گھنٹے تک جاری رہنے والا حافظ عبداللہ دسواں بڑی بھینس دودھ مقابلہ شاندار انداز میں اختتام پذیر ہوگیا۔ اختتامی تقریب کے مہمانِ خصوصی چودھری عطا گجر تھے ۔ تقریب میں چودھری شہزاد نمبردار، سردار شوکت ڈوگر، میاں پرویز، سلطان ورک، طاہر زمان حامد، چودھری سکندر واہلہ، اسد علی وینس اور ملک حامد سمیت متعدد معززین نے شرکت کی۔مقابلوں میں شائقین کی بڑی تعداد شریک ہوئی جبکہ مالکان نے اپنی اعلیٰ نسل کی بھینسیں پیش کر کے تقریب کو یادگار بنا دیا۔بڑی بھینسوں کے مقابلے میں 123 سدھوپورہ کے حاجی رانا اکرم کی ‘‘عجھوہ’’ بھینس نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 50.875 لٹر دودھ دے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ چوہدری تنویر جٹ (ہارون آباد) کی ‘‘رانی’’ بھینس نے 47.490 لیٹر دودھ کے ساتھ دوسری پوزیشن جبکہ علی عمران بلوچ (ساہیوال) کی ‘‘سوہنی’’ بھینس نے 46.165 لیٹر دودھ دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔دو اور چار دانت بھینسوں کے مقابلے میں چودھری عثمان گجر (208 ر ب) کی بھینس نے 30.415 لٹر دودھ کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ منظور حسین بھٹی (196 ر ب چھوٹا گھونہ) کی ‘‘راوی’’ بھینس نے 28.080 لیٹر دودھ کے ساتھ دوسری پوزیشن جبکہ چودھری تنویر جٹ کی ‘‘سہری’’ بھینس نے 24.960 لیٹر دودھ دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔اختتامی تقریب کے دوران مہمانِ خصوصی چوہدری عطا گجر نے کامیاب مالکان میں ٹرافیاں اور شیلڈز تقسیم کیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسے مقابلے نہ صرف فارمرز کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں بلکہ ملک میں لائیوسٹاک سیکٹر کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔