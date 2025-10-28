صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ سیاہ کشمیر پر تصویری نمائش، سیمینار اور ریلی کا انعقاد

  • فیصل آباد
بھارتی مظالم کی عکاسی، کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی، کونسل آف آرٹس میں پروگرام

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد ڈویژن کے زیرِ اہتمام یومِ سیاہ کشمیر کے موقع پر تصویری نمائش، سیمینار اور ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ تصویری نمائش میں بھارتی افواج کے مقبوضہ کشمیر کی عوام پر مظالم کو عکاسی کے ذریعے پیش کیا گیا جسے شہریوں، طلباء اور فنکاروں کی بڑی تعداد نے دیکھا۔ڈائریکٹر پنجاب کونسل آف آرٹس مقبول احمد ملک نے اس موقع پر کہا کہ 27 اکتوبر 1947ء کو بھارت نے جموں و کشمیر میں فوجیں اتار کر ایک بڑے حصے پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا۔ آج جب اس قبضے کو 78 سال مکمل ہو چکے ہیں، دنیا بھر میں کشمیری اور پاکستانی عوام یومِ سیاہ مناکر مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پنجاب کونسل آف آرٹس فیصل آباد میں منعقدہ نمائش میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نمایاں کیا گیا، تاکہ نئی نسل کو اس ظلم و جبر سے آگاہ کیا جا سکے ۔ نمائش میں خواتین، بچوں اور بزرگوں پر ہونے والے مظالم کو بھی تصویری انداز میں پیش کیا گیا۔ڈائریکٹر مقبول احمد ملک نے کہا کہ عالمی برادری، اقوامِ متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظالم پر جواب دہ ٹھہرائیں اور تنازع کشمیر کے پُرامن حل کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔اختتامی سیشن میں تعلیمی اداروں کے طلبا، آرٹسٹوں، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ فیصل آباد، پنجاب کونسل آف آرٹس اور دیگر اداروں کے اشتراک سے ریلی ضلع کونسل سے کچہری چوک تک نکالی گئی۔

 

