ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس نے یوم سیاہ کشمیر منایا
سیکٹر کمانڈر ایم فور نے ٹوبہ ٹیک سنگھ انٹرچینج پر منعقدہ واک کی قیادت کی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس کی جانب سے گزشتہ روز یوم سیاہ کشمیر منایاگیا ۔ موٹروے پولیس نے سیکٹر ایم فور کے تمام انٹرچینجز اور سروس ایریاز میں استحصال کشمیر کے حوالے سے بینرز آویزاں کیے اور انٹر چینجز پر واک کا اہتمام کیا گیا۔ سیکٹر کمانڈر ایم فور محمد مقصود انجم نے ٹوبہ ٹیک سنگھ انٹرچینج پر منعقدہ واک کی قیادت کی۔ واک کے شرکا نے آزادی کشمیر اور یوم سیاہ کے حوالے سے بینرز اٹھا رکھے تھے ۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کشمیر ایک دن پاکستان بن کر رہے گا۔ انڈیا کے غاصبانہ قبضہ اور کشمیری عوام کے استحصال کی مذمت کرتے ہی ۔