صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکان پر قبضے کی کوشش ،خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں

  • فیصل آباد
مکان پر قبضے کی کوشش ،خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں

عذرا خاتون اپنے گھر پر مو جو دتھی ، ملزموں نے قبضہ کیلئے دھاوا بول دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مکان پر قبضے کی کوشش کے دوران خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔تھانہ ڈجکوٹ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عذرا نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر قبضہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیا گیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے اسے ہراساں اور پریشان بھی کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

یوم سیاہ کشمیر، ڈی سی دفتر میں پر چم کشائی، ایک منٹ کی خاموشی

سیالکوٹ،ڈسکہ ، سمبڑیال میں کشمیریوں کیساتھ اظہار یکجہتی ریلیاں

حافظ آباد:کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ کیخلاف ریلی

ماحولیاتی تحفظ، ٹریفک نظم و ضبط کے فروغ کیلئے روڈ سیفٹی کیمپ کا انعقاد

لدھیوالہ وڑائچ :ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں ، موبائل فون اور رقم لوٹ لی

سیالکوٹ:کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر معمرشخص جاں بحق ، نوجوان زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس