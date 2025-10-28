مکان پر قبضے کی کوشش ،خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں
عذرا خاتون اپنے گھر پر مو جو دتھی ، ملزموں نے قبضہ کیلئے دھاوا بول دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مکان پر قبضے کی کوشش کے دوران خاتون کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔تھانہ ڈجکوٹ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عذرا نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پر موجود تھی کہ اس دوران ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر قبضہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیا گیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے اسے ہراساں اور پریشان بھی کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے