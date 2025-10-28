جی سی یوفیصل آباد میں متعدد چیئرپرسنز کے تبادلے و تعیناتیاں
ڈاکٹر ندیم سہیل کو ڈائریکٹر سٹوڈنٹس افیئرز کا اضافی چارج، نوٹیفکیشن جاری
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں انتظامی و تعلیمی امور کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کے لیے متعدد شعبہ جات کے چیئرپرسنز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ تین سالہ مدت مکمل کرنے والے اساتذہ کی جگہ نئے فیکلٹی ممبران کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤفِ اعظم نے شفافیت، میرٹ اور بہتر انتظامی کارکردگی کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف شعبہ جات میں نئی تعیناتیاں منظور کی ہیں، جبکہ ڈاکٹر ندیم سہیل کو ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز کا اضافی چارج تفویض کیا گیا ہے ۔رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر عثمان علی اشفاق کو چیئرپرسن شعبہ بائیو انفارمیٹکس اینڈ بائیوٹیکنالوجی، پروفیسر ڈاکٹر رضوان رشید کو چیئرپرسن باٹنی، ڈاکٹر محمد اکرم کو چیئرپرسن ایسٹرن میڈیسن، پروفیسر ڈاکٹر شمائلہ کرن کو چیئرپرسن اپلائیڈ کیمسٹری، ڈاکٹر شیراز ارشد ملک کو چیئرپرسن سافٹ ویئر انجینئرنگ، ڈاکٹر خالد محمود کو چیئرپرسن اپلائیڈ سائیکالوجی، ڈاکٹر عظمت اللہ کو چیئرپرسن تاریخ، پروفیسر ڈاکٹر محسن بشیر کو ڈائریکٹر لائلپور بزنس اسکول، ڈاکٹر محمد اظہر کو چیئرپرسن پولیٹیکل سائنس، ڈاکٹر بشیر احمد کو چیئرپرسن پبلک ایڈمنسٹریشن، ڈاکٹر محمد عمار کو چیئرپرسن کیمیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹر شاہد شاہ کو چیئرپرسن فارمیسی پریکٹس تعینات کیا گیا ہے ۔